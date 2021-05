Steven Zhang è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del 19esimo scudetto dell’Inter. Tanta la gioia del presidente e grandi parole per Conte

ORGOGLIO SCUDETTO − Steven Zhang ha parlato del grande lavoro fatto per arrivare allo scudetto da parte dell’Inter con qualche complimento speciale anche ad Antonio Conte. Le sue parole: «Uno stato d’animo speciale che non riesco a descrivere a parole. Tutto il lavoro fatto ha portato i suoi frutti, ha ripagato e ora davvero vorrei condividere questa emozione con tutti. Onestamente ogni giorno – e ogni partita – è stato così importante negli ultimi anni, ogni cosa che abbiamo fatto era per raggiungere l’obiettivo di oggi. Antonio Conte ha spinto tutti a un livello altissimo. Tutti, non solo i giocatori e lo staff che ha attorno. Conte è un grande motivatore. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo anche e soprattutto grazie a lui. Siamo venuti in Europa cinque anni fa sognando di conquistare un trofeo importante per questo club così importante, oggi alla fine ce l’abbiamo fatta. La speranza, il momento positivo e la gioia spero possano continuare in questo club per altri cent’anni!».