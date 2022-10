Zhang conferma e rilancia: «Inter non in vendita! Skriniar, sono fiducioso»

Anche il presidente Steven Zhang ha parlato al termine di Inter-Viktoria Plzen, confermando il futuro della società e tranquillizzando i tifosi sul rinnovo di Milan Skriniar. Di seguito le sue parole a Sky Sport.

MIGLIORAMENTI – Steven Zhang conferma il suo futuro alla guida dell’Inter: «Allenatore e giocatori stanno facendo bene, il lavoro fatto negli ultimi anni ha migliorato il club e si vede. Passare il turno è una buona notizia per il nostro futuro. Non sto parlando con alcun investitore e la società non è in vendita. Siamo stati al centro di diverse speculazioni negli ultimi anni, ma siamo concentrati sulle vittorie. Lavoriamo senza accontentarci mai e dedico il successo ai tifosi, ai dipendenti e alla mia famiglia».

RINNOVO – Oltre a confermare il futuro della proprietà, Zhang ha anche rilanciato cercando di tranquillizzare i tifosi riguardo la permanenza di Milan Skriniar: «È un giocatore incredibile, sa quanto ci tengo che rimanga e sono fiducioso che riusciremo a trattenerlo».