Zhang: “Complimenti a tutta l’Inter! Futuro? Valutazioni nei prossimi giorni”

Condividi questo articolo

Le dichiarazioni di Steven Zhang, presidente nerazzurro, ai microfoni di “Sky Sport”, al termine della finale di Europa League Siviglia-Inter

AMAREZZA – Anche Siviglia-Inter è finita in archivio, dopo una gara ad altissima temperatura emotiva. Steven Zhang, presidente nerazzurro ha parlato così la prestazione dei suoi nel post partita: «Prima di tutto, credo che dobbiamo ringraziare i medici del mondo che ci permettono di far continuare tutto. Senza queste persone non potremmo essere qui ora e vivere come stiamo facendo. Vorremmo dedicare questa serata ai loro sforzi. Bilancio della stagione? Credo che sia molto positivo riguardando la stagione, siamo su un percorso che ci ha permesso di lottare per una finale, un paio d’anni fa non potevamo immaginarlo. Tutto il club fuori dal campo e in campo sta lavorando in questa direzione. Vincere o perdere fa parte del calcio, ma arrivare in finale e dare il massimo ci rende ottimisti. Obiettivo per la prossima stagione? Adesso ci riposiamo tutti, nelle prossime due settimane penseremo al futuro ma obiettivo e mentalità non cambiano. Ci riproveremo l’anno prossimo per migliorare ancora. Questo è il bello della competizione: provare sempre a dare il massimo e sperare che il futuro sia migliore. Futuro con Antonio Conte? Devo riconoscere che l’allenatore e tutto il club stanno facendo un gran lavoro. Ci riposeremo e poi penseremo al futuro».