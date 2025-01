Zeleny: «Inter con tanta qualità, ci ha vinti anche se pressata bene»

Zeleny ha commentato il KO dello Sparta Praga contro l’Inter in Champions League. Queste le sue parole anche di elogio verso gli avversari.

PRESSIONE – A parlare della sconfitta dello Sparta Praga contro l’Inter ci ha pensato ai canali del club ceco anche Jaroslav Zeleny. Il giocatore, entrato nella ripresa, ha commento in questo modo la sconfitta di misura contro i campioni d’Italia: «L’Inter ha tanta qualità, quindi è riuscita a batterci anche sotto pressione. Comunque direi che abbiamo pressato bene, tenendo in apprensione anche i loro difensori. Dobbiamo trasferire quanto fatto di buono oggi in campionato, dove non la faremo franca».