Zarbano (AD Genoa): “Contro l’Inter serve giocare da squadra”

Condividi questo articolo

Alessandro Zarbano Genoa

Gianmarco Zarbano, amministratore delegato del Genoa, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dal calcio d’inizio di Genoa-Inter, anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A

EMERGENZA FINITA? – Zarbano non crede che l’emergenza Covid sia finita per il Genoa: «Finisce da un punto di vista di protocollo, sono quasi tutti guariti. Non si sono allenati, dopo due settimane fermi l’emergenza non è proprio finita».

COSA SERVE CONTRO L’INTER – Zarbano espone cosa serve oggi al Genoa per battere l’Inter: «Serve una prestazione da squadra come a Verona, dove si sono aiutati tutti e il Genoa ha giocato da squadra»

IL RINVIO DELLA PARTITA COL TORINO – Zarbano parla del rinvio della partita contro il Torino quando il Genoa era in piena emergenza covid: «Io mi auguro non si debbano usare altri bonus. Abbiamo avuto tantissimi casi e speriamo di averli fatti tutti. E’ stata una situazione straordinaria»