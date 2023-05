Zappacosta: «I primi 2 gol hanno rovinato la partita! Vero peccato»

Zappacosta ha parlato dopo Inter-Atalanta 3-2. I nerazzurri di Milano hanno sin da subito indirizzato il match con due gol nei primi 3′. Ne parla l’esterno

PARTITA ROVINATA − Ai microfoni ufficiali del club orobico, Davide Zappacosta ha commentato la sconfitta di San Siro per 3-2: «Ci siamo complicati la vita contro una squadra poi in forma e forte come l’Inter. Se concedi due gol così ad inizio partita non è mai facile. I primo 15′ eravamo molli, sempre in ritardo e sbagliavamo i tempi di pressing. Nonostante tutto siamo stati bravi a rimetterci in partita e dovrà essere un punto di partenza per la prossima. L’Inter è una squadra molto forte, peccato per il primo quarto d’ora. Sembrava che a loro riuscisse davvero tutto. Dopo il gol potevamo pareggiarla, i due gol hanno rovinato la partita».