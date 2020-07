Zappacosta: “Inter squadra attrezzata. Faremo il massimo”

Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel pre partita di Roma-Inter. Ecco le sue dichiarazioni

MASSIMO – Queste le parole di Davide Zappacosta: «Inter esame per la Roma? Si sicuramente per noi è un ottimo esame, affrontiamo una delle squadre più attrezzate del campionato. Veniamo da un bel periodo, vogliamo continuare su questa strada, faremo il massimo per portare a casa i 3 punti. Nuovo sistema di gioco? Le certezze ci sono sempre state, nel calcio si attraversano momenti difficili. Si deve cercare di rimanere sempre concentrati. Con questo modulo ci esprimiamo bene».