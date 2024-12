Zappa: «Inter ti logora sul piano fisico. Il Cagliari non pensi al passato!»

Gabriele Zappa ha espresso il suo punto di vista sulla sfida che il suo Cagliari ha perso contro l’Inter per 0-3. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Gabriele Zappa ha parlato alle frequenze ufficiali del Cagliari in merito alla sconfitta contro l’Inter per 0-3. L’ex calciatore nerazzurro ha posto l’accento sulle difficoltà insite nelle sfide contro i meneghini, invitando a pensare subito ai prossimi impegni della squadra sarda: «Siamo stati bravi nel primo tempo a tenergli testa, reggendo soprattutto fisicamente, considerando che loro ti costringono a spendere tanto a livello fisico. Il primo gol, mezzo rocambolesco, ci ha tagliato le gambe, tanto che dopo non siamo stati in grado di reagire. Ora noi non dobbiamo mollare, quello che è passato è già andato, per cui ora bisogna andare avanti e pensare subito alla trasferta di Monza».