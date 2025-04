Zappa: «Inter fortissima. Cagliari avrà il coltello tra i denti!»

Gabriele ha così parlato prima del fischio d’inizio della sfida di Serie A tra Inter e Cagliari, in programma alle ore 18 allo Stadio San Siro.

LE DICHIARAZIONI – Gabriele Zappa si è espresso alle frequenze di Sky Sport nel pre-partita di Inter–Cagliari. Il calciatore italiano ha sottolineato quello che dovrà essere l’atteggiamento della sua squadra contro i nerazzurri: «Ci sarà da soffrire perché sono una squadra fortissima, ma siamo pronti a metterci il coltello tra i denti per dare il massimo. Io sto bene, la squadra ha fatto dei buoni risultati nelle ultime due partite. Non vedo l’ora di ‘portare la nave in salvo’».