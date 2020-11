Zapata: “Oggi contro l’Inter vedrete la solita Atalanta! Alta intensitÃ ”

Zapata: “Oggi contro l’Inter vedrete la solita Atalanta! Alta intensità”

Duvan Zapata Atalanta-Cagliari

Zapata prima di Atalanta-Inter, gara valida per la settimana giornata di Serie A 2020-2021, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato del match e della sua squadra.

PRIMA DEL MATCH – Zapata, centravanti oggi titolare per i ragazzi allenati da Gian Piero Gasperini, prima di Atalanta-Inter: «Oggi in campo ci sarà in campo l’Atalanta che siete abituati a vedere. In campionato abbiamo avuto dei risultati positivi. Ci aspettiamo una partita con livello d’intensità alto».