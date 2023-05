Zanotti: «Inzaghi mi ha dato una grandissima opportunità! Crede in me»

Zanotti, ormai stabilmente aggregato alla prima squadra, è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Sassuolo. Il laterale destro, visto in campo dieci giorni fa a Verona, parla del suo rapporto con Inzaghi e della crescita personale. Qui il programma completo.

LA PREFERENZA – Ci sono tre allenatori che hanno formato Mattia Zanotti: «Mister Cristian Chivu, in tre anni mi ha fatto crescere e abbiamo vinto anche un bellissimo scudetto dopo un’annata incredibile. Poi c’è Simone Inzaghi che ha creduto tanto in me e mi ha dato la grandissima opportunità di giocare a San Siro. Il calcio mi ha regalato anche i miei migliori amici che ho conosciuto proprio in campo. Giovanni Valenti nelle giovanili del Brescia mi ha insegnato tantissimo sia in campo sia nella vita».

IL MODELLO – Zanotti ha come punto di riferimento un… suo quasi omonimo: «Il mio idolo da bambino? Javier Zanetti, ho avuto la fortuna e la possibilità di conoscerlo e ogni volta mi ha dato degli ottimi consigli. Una frase che mi sono sempre portato dietro è questa. “Gli obiettivi sono come una linea, quando la si raggiunge bisogna sempre allungarla un metro più avanti”. Mi è stata detta da un mio vecchio mister quando ero piccolo, Roberto Clerici. Io quella linea ce l’ho sempre in testa».

I MOMENTI – Zanotti ripercorre la sua giovane carriera con due partite simbolo: «Il gol che mi ha emozionato di più è quello del 3-0 contro la Juventus quando ho vinto il mio primo scudetto con l’Inter con l’Under-15, tra l’altro è stata anche la mia prima rete con questa maglia. La partita invece è la rimonta contro il Cagliari nella semifinale dello scudetto Primavera, anche se ero in tribuna, è stata la chiusura di un cerchio perfetto di quell’annata incredibile e poi l’esordio in prima squadra».

Fonte: Matchday Programme Inter-Sassuolo