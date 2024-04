Zanetti rassicura: «Lautaro Martinez sta bene con noi! Più forti del Milan»

Zanetti rivendica il ruolo dominante della squadra di Inzaghi dopo Milan-Inter, derby vinto da Lautaro Martinez e compagni che sono ufficialmente Campioni d’Italia. Il vice presidente nerazzurro, intervenuto a Pressing, rassicura sul futuro dell’attuale capitano interista

PIÙ FORTI – Javier Zanetti parla dopo Milan-Inter, sesto derby consecutivo vinto dalla squadra di Simone Inzaghi con tanto di scudetto della seconda stella: «Questo scudetto ha un grandissimo valore perché abbiamo vinto lo scudetto nel derby e la seconda stella, siamo molto felici. Chi è lo Zanetti del futuro? Parlare dei singoli è difficile, la differenza l’ha fatta il gruppo che fin dal primo minuto ha dimostrato di essere più forte. I ragazzi ricordando questa magica serata saranno felici per sempre, anche quando avranno la mia età. Nella griglia di partenza nessuno ci dava per favoriti, però questa squadra umilmente ha lavorato per dimostrare di essere la più forte e lo ha fatto. Era molto sentita questa partita perché c’era in palio il campionato, questi ragazzi durante la settimana l’hanno preparata al meglio. Credo che stasera ci siamo dimostrati più forti del Milan e alla fine abbiamo vinto la partita. Perché Zhang non c’è? In questo momento lui è in Cina con i suoi affari e con la sua famiglia, ci auguriamo possa tornare prima o poi perché merita di festeggiare questo scudetto. Quando tornerà e parlerà chiarirà queste domande che qualcuno si sta facendo. Da dirigente soffri molto di più, da calciatore potevi scaricare l’adrenalina in campo. Se bisogna preoccuparsi del rinnovo di Lautaro Martinez? No no no, lui è contento con noi, stasera era felicissimo e piangeva dalla gioia. Il suo primo scudetto da capitano, ci tiene tantissimo e dimostra grande senso di appartenenza. Sta bene con noi e anche la sua famiglia».