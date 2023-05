Zanetti: «Questo gruppo meritava la finale! Lautaro Martinez riferimento»

Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League vinta dai nerazzurri per 1-0 e che è valsa l’accesso alla finalissima di Istanbul

EMOZIONE – Queste le parole di Zanetti: «Grande emozione, questo gruppo meritava l’opportunità di giocare una finale di Champions League dopo 13 anni. Adesso aspettiamo domani, per capire qual è l’avversario. A questo punto siamo arrivati dopo un percorso lungo, difficile, affrontare un derby semifinale non è semplice. Essere sconfitto in una partita così importante. Uno dei più vicini che mi salutò fu Costacurta. Questo dimostra la sportività e la lealtà dei grandi uomini come Maldini e tutta la gente del Milan. Lautaro Martinez? Felicissimo per lui, credo che insieme a noi sta facendo un percorso straordinario, tutti gli anni cresce ed in questo momento è un giocatore fondamentale ed un riferimento importante. Ce lo teniamo stretto. Godiamocelo adesso, lui soprattutto è contentissimo all’Inter, ha trovato la sua casa, la sua famiglia. Sono contenti di essere all’Inter e spero possa esserlo più a lungo possibile»