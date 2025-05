Zanetti riflette: «PSG-Inter? 50-50. Lautaro Martinez? Da Pallone d’Oro!»

Javier Zanetti si è pronunciato in vista della finale di Champions League tra Inter e Barcellona, esaltando poi Lautaro Martinez.

LA PREVISIONE – Javier Zanetti ha così parlato a Radio La Red sull’atto conclusivo della Champions League 2024-2025 tra Inter e PSG: «Orgoglioso della prestazione dell’Inter, la squadra ha dimostrato impegno e ha superato le difficoltà. In semifinale abbiamo sfidato una compagine con uno stile di gioco ben definito, esattamente come nel nostro caso. PSG? Credo che sia una sfida da 50 e 50. Anche i parigini sono arrivati meritatamente in finale della competizione europea. Si tratta di una partita secca, dobbiamo giocarcela sperando di mantenere quello che è stato il livello mostrato nelle semifinali».

Zanetti su Lautaro Martinez, lo stoico capitano dell’Inter

IL CAPITANO – Zanetti ha proseguito tessendo le lodi di Lautaro Martinez, la cui presenza in Inter-Barcellona ha rappresentato l’ennesima dimostrazione di come l’argentino abbia il crisma del capitano. Di seguito le parole di Pupi suo suo connazionale: «Lauti è importante per l’Inter e la Nazionale. Fa sempre del suo meglio. Non vi sono dubbi relativamente al fatto che abbia gli strumenti per vincere il Pallone d’Oro. Qui è felice, si vede riconosciuto e importante. Si sente a suo agio, questo aiuta molto».