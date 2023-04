Zanetti: «Noi migliori occasioni ma Inter più concreta. Incontrato grande squadra»

Zanetti, allenatore dell’Empoli, parla dopo la sconfitta subita contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni rilasciate su Dazn dal tecnico.

SODDISFATTO – Paolo Zanetti parla della prestazione dell’Empoli nella sfida disputata contro l’Inter. Così l’allenatore nel corso dell’intervista di Dazn: «Sono contento della risposta dei ragazzi perché venivamo da una partita con un approccio sbagliato. Invece oggi ci sono stati dentro. Le migliori occasioni le abbiamo avute noi, giocando a viso aperto. Di solito l’Inter crea tantissimo con tutte le squadre, con noi ha creato poco ma è stata più concreta rispetto ad altre partite. Incontravamo una grandissima squadra che fa la semifinale di Champions League e se si chiama così è proprio perché ha dentro dei campioni che spostano gli equilibri. Queste partite qui qualche volta le abbiamo anche vinte ma non sono queste quelle in cui dobbiamo costruirci la salvezza. Ora abbiamo partite ugualmente importanti ma sicuramente contro squadre di una caratura diversa dall’Inter. Quando siamo andati in svantaggio ci siamo un po’ allungati per provare a riprendere la partita. Se concedi spazio a questo tipo di squadre diventa dura. Quando li lasci nell’uno contro uno difensivo abbiamo visto anche cosa sono riusciti ad inventarsi Lukaku e Lautaro Martinez. Però noi non dobbiamo mai perdere compattezza e il gioco di squadra sia con la palla che senza. Anche oggi contro l’Inter siamo arrivati tante volte lì ma non siamo arrivati a tirare. Dobbiamo diventare più concreti e produrre di più».