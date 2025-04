Zanetti: «Mondiale per Club, orgoglio Inter. Vincerlo un sogno!»

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha “accolto” a San Siro il trofeo del Mondiale per Club. Il leggendario capitano nerazzurro ha rilasciato una breve intervista per il Trophy Tour Talk organizzato dalla FIFA per promuovere il torneo che si disputerà in estate negli Stati Uniti.

ORGOGLIO – Javier Zanetti, presente al Trophy Tour Talk organizzato dalla FIFA, ha manifestato tutto l’orgoglio e la soddisfazione del club per la partecipazione al Mondiale per Club. Il vicepresidente dell’Inter ha dichiarato in merito: «Ringraziamo la FIFA per questa opportunità, come Inter siamo orgogliosi di poter rappresentare i nostri colori in questa competizione. Il Mondiale vinto nel 2010 è un bellissimo ricordo, perché insieme ai miei compagni abbiamo scritto pagine importanti per il nostro club. Da capitano, è stato un grande onore: è una cosa speciale, che ti dà grandissima emozione, speriamo che i nostri ragazzi possano riviverla».

Zanetti parla delle avversarie al Mondiale per Club e dello stadio della finale

RIVALI – Javier Zanetti ha poi commentato brevemente quelle che saranno le avversarie dell’Inter nella prima fase del torneo. I nerazzurri dovranno vedersela con due squadre sudamericane, River Plate e Monterrey: «Saranno due partite complicate, conosco soprattutto la mentalità del River Plate, che ha una grande storia. Sarà una sfida equilibrato, ma anche noi ci prepareremo al meglio. So come la vivono in Argentina, saremo pronti ad affrontare entrambe le squadre. Los Angeles? È una bellissima città, con un grande stadio. Ci sarà grandissimo entusiasmo, ci saranno tantissimi tifosi interisti e penso che sarà una grandissima opportunità per averli tutti vicini. Siamo orgogliosi di poterli rappresentare in questo sogno».