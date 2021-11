Zanetti: «Milan-Inter si prepara da sola. Impossibile non essere tesi!»

Zanetti prima di Milan-Inter, su DAZN insieme a Paolo Maldini ha detto la sua riguardo il derby di Milano, della sua importanza e soprattutto di come si prepara una partita del genere.

PREPARAZIONE AL DERBY – Zanetti prima di Milan-Inter, su DAZN ha parlato così prima della partita: «Il derby ti dà sempre grandissime emozioni, vedere San Siro con tutta questa gente ti da voglia di scendere in campo. Ci sono i presupposti che sia una grande partita! Questa partita si prepara da sola, una settima pensando a quello che ti può trasmettere. Prima della partita dicevo ai miei compagni che siamo pronti a fare una grande partita, consapevoli di affrontare una grande squadra. Impossibile non essere tesi in una partita del genere! Quando inizia la partita si cerca di dare il massimo e incoraggiare i tuoi compagni. Il derby più importante? Dico il primo! Preparare il primo derby con San Siro strapieno me lo ricorderò per sempre».