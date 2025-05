Zanetti: «Lautaro Martinez ha garra unica! Inter-Barcellona? Emozioni forti»

Javier Zanetti ha parlato dell’attuale stato fisico del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, ricordando un episodio molto significativo che ha preceduto il ritorno con il Barcellona. Poi un commento sul PSG.

IL COMMENTO – Javier Zanetti si è espresso alle frequenze di ESPN su vari temi concernenti il mondo Inter. A partire dal suo connazionale e capitano Lautaro Martinez, del quale viene ricordato un momento di difficoltà che ha preceduto Inter–Barcellona: «Ha avuto una settimana terribile prima del match di San Siro contro i blaugrana. Non sapeva se ce l’avrebbe fatta, tanto che piangeva durante la settimana. Lauti ha dimostrato di avere un cuore grande: voleva essere lì e ce l’ha fatta, producendo un lavoro fantastico».

LO SCENARIO – Zanetti ha poi proseguito: «Ora ha quest’ultima settimana per riprendersi al meglio. Lautaro Martinez è il nostro capitano, il nostro modello, grazie alla sua garra unica».

Zanetti su PSG-Inter? Lautaro Martinez e compagni vogliono fare la storia!

FINALISSIMA – Zanetti ha così concluso: «L’Inter è motivata ​​a fare una grande prestazione, sperando poi in un lieto fine. Voglio sottolineare il lavoro dei giocatori nerazzurri che hanno raggiunto due finali di Champions League in tre anni. Ora ci sarà da fronteggiare una grande avversaria come il PSG. Ci sono le condizioni per grande finale».