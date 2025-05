Zanetti: «Inzaghi ha tre punti di forza! Inter, scrivi la storia»

Il vicepresidente Zanetti ha parlato a pochi giorni da Psg-Inter. Pupi ha elogiato anche Simone Inzaghi e ha caricato i ragazzi.

L’EPICA SEMIFINALE DI RITORNO – Javier Zanetti, intervistato da TNT Sports, ritorna sulla semifinale col Barcellona: «Una grande sofferenza perché è stata una partita molto combattuta contro il Barcellona, che è sempre una squadra importante. Due a zero per noi, poi la rimonta loro e il 3-3 di Acerbi. Poi è iniziata un’altra partita e il gol di Frattesi ci ha fatto vincere. Sono partite da Champions League, da vicepresidente non potevo essere che felice».

FINALE MERITATA – Zanetti non ha dubbi: «Questo gruppo ha fatto un percorso importante in questa Champions League e arriva a questa finale meritatamente».

PREGI – Pupi elogia mister Simone Inzaghi: «Il punto di forza di Inzaghi è il suo equilibrio nei momenti di difficoltà, la sua pacatezza, la sua serenità e cerca di dare alla squadra i consigli migliori».

PSG – Zanetti parla anche dei rivali: «Sarà una partita diversa perché il Psg ha un grande allenatore come Luis Enrique, ha anche giocatori fortissimi come Kvaratskhelia o Dembele, dovremo stare attenti ma l’Inter dovrà fare la sua partita».

STORIA – E infine, Zanetti chiude in questo modo: «Per l’Inter sarebbe scrivere una delle pagine più importante della sua storia, questo gruppo ha l’opportunità e mi auguro che il mio connazionale Lautaro Martinez la possa alzare».