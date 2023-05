Zanetti: «Inter, possiamo sognare sempre! Mi auguro la quarta»

C’è anche Zanetti fra i tanti a parlare a Inter TV per il memorabile risultato ottenuto stasera, la qualificazione alla finale di Champions League dopo aver eliminato il Milan vincendo andata e ritorno del derby.

FAVOLOSO – Javier Zanetti festeggia la finale di Champions League ottenuta grazie a Inter-Milan: «Con molta emozione si vive questo momento. Siamo partiti da lontano, superando ostacoli molto difficili. Affrontare un derby in semifinale di Champions League non è mai facile, l’abbiamo affrontato nella giusta maniera e siamo in finale. L’umiltà di questo gruppo, la voglia di arrivare fino in fondo e come abbiamo affrontato le partite faceva vedere che c’era questa opportunità. Adesso arriva questa grande finale a Istanbul, che ce la godiamo. Come ci arriva l’Inter? Possiamo sognare sempre, io credo che il calcio è bello perché si può sognare. Questi ragazzi credo che abbiano meritato questa opportunità, mi auguro che possano portare la quarta Champions League a questo club».