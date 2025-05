Zanetti: «L’Inter è un orgoglio. Ha tutto per vincere col Barcellona!»

Il Verona esce sconfitto 1-0 da San Siro per mano dell’Inter. Paolo Zanetti commenta la prestazione della sua squadra al termine della gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A.

L’ERRORE – Intercettato da Sky Sport al termine di Inter-Verona, Paolo Zanetti dichiara: «Nel primo tempo non riusciamo ad essere aggressivi, siamo stati un po’ troppo bassi e questo mi ha fatto arrabbiare. Quando porti una squadra come l’Inter troppo vicina alla porta poi succedono quegli episodi che spostano le partite. Poi siamo andati subito in rincorsa. Nel secondo tempo, invece, abbiamo avuto un po’ più di coraggio, siamo stati più aggressivi e abbiamo cercato di conquistare la palla un po’ più alti e di creare delle situazioni. Ma ci è mancato l’acuto per portare a casa punti. Ovviamente dal punto di vista dell’impegno oggi i ragazzi hanno dato tutto».

Zanetti nel post-partita di Inter-Verona

IL MOMENTO – Paolo Zanetti prosegue: «Dobbiamo lasciarci alle spalle questo periodo in cui abbiamo incontrato Roma e Inter. Abbiamo steccato la partita più importante, che è quella col Cagliari. Adesso abbiamo un’altra opportunità, perchè ce la siamo costruita col lavoro. Dobbiamo crescere e non ripetere gli stessi errori, preparare una settimana perfetta e poi in casa nostra, con l’aiuto dei nostri tifosi, cercare di fare una grande partita».

LA GRANDEZZA DELL’INTER – Paolo Zanetti continua: «Ho visto la partita d’andata, straordinaria. L’Inter poteva fare molti più gol di quelli che ha fatto. Se la gioca alla grande. È un orgoglio per tuto il nostro campionato avere una squadra del genere che si gioca un obiettivo così prestigioso. In bocca al lupo a loro e speriamo che vada bene. Credo che l’Inter sia una grandissima squadra perché abbina tutte le componenti: grande fisicità a qualità, sa difendere bene e di gruppo come ha fatto nella scorsa partita. Anche il Barcellona ha una grandissima qualità nel palleggio però si sono difesi con dignità, ripartendo con qualità incredibile contro una squadra che gioca molto alta. Io penso che abbia tutte le carte in regola per vincere questa partita e credo che sarà così».