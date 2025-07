Zanetti: «Inter, l’uscita col Fluminense ha fatto male. Testa alla nuova stagione!»

l giorno della finale del Mondiale per Club, Javier Zanetti torna a parlare della sfida contro il Fulminense che è costata l’eliminazione dell’Inter agli ottavi di finale del torneo.

ALTRE ASPETTATIVE – Javier Zanetti, intervistato da Radio La Red, dichiara: «Il finale dell’Inter al Mondiale per Club? Succede dopo una grande stagione, soprattutto con tante partite. L’eliminazione contro il Fluminense ci ha fatto male. Ci ha fatto male perché pensavamo che con il Fluminense avremmo potuto giocare altri tipi di partite e arrivare ai quarti di finale. Non è andata così ma, comunque, ora i giocatori si stanno riposando per affrontare la nuova stagione, che sarà anche molto piena di partite».

Dalla sorte dell’Inter alle squadre argentine al Mondiale per Club: il parere del vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti

AMBIZIONI – Prosegue Zanetti, sempre in riferimento al torneo in scena in America: «In tanti si sono lamentati delle troppe partite del Mondiale per Club? Quando giochi per una grande squadra, è normale avere questo tipo di partite, soprattutto quando hai ambizioni come le nostre e sei stato protagonista in ogni competizione».

LE ARGENTINE – Alla fine il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, esprime un parere sulle squadre argentine che hanno partecipato al Mondiale per Club: «Il Boca Juniors? Sono stati competitivi dopo un sorteggio in un girone difficile, con Benfica e Bayern Monaco. Sono squadre che vanno molto bene e giocano insieme da molto tempo. Il River Plate è stato sorteggiati nella nostro stesso gruppo, e tutto si è deciso in quell’ultima partita che, a nostro avviso, è stata la migliore delle tre. Ed è per questo che il River è stato eliminato».