Zanetti: «Inter vuole arrivare in alto. Feyenoord, sarà difficile!»

Javier Zanetti ha parlato del prossimo incontro di Champions League tra l’Inter e il Feyenoord, sottolineando come la sfida sia insidiosa per i nerazzurri.

IL COMMENTO – Javier Zanetti è stato intervistato sul sito UEFA.com in vista del prossimo match di Champions League, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, tra Inter e Feyenoord. Il vicepresidente nerazzurro ha innanzitutto posto l’accento sul valore della squadra olandese: «Affrontiamo una squadra che è arrivata agli ottavi di finale meritatamente. Siamo consapevoli delle difficoltà che possiamo trovare, ma anche del fatto di essere una squadra che vuole arrivare il più in alto possibile. Speriamo di riuscire a qualificarci al prossimo turno».

Zanetti sulla sfida tra Inter e Feyenoord

IL RAGIONAMENTO – Zanetti ha poi proseguito esprimendosi sull’assenza del Milan tra le prossime sfidanti dei nerazzurri. Il numero due dei meneghini ha sottolineato come ciò non rientri nei pensieri del club da lui rappresentato, dato che l’unico aspetto cui si guarda in questo momento è quello relativo alla squadra da sfidare mercoledì 5 marzo: «Non pensiamo a quello. Guardiamo al Feyenoord come facciamo con qualsiasi altra squadra, con un obiettivo che ci proponiamo con chiarezza. In tal senso, l’Inter proverà a preparare la partita al meglio».