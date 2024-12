Zanetti: «Innamorato dell’Inter dal primo giorno. Un valore è essenziale!»

Javier Zanetti ha raccontato cosa abbia significato, per una persona di umili origini come lui, arrivare all’Inter e rendersi protagonista di un percorso leggendario con i colori nerazzurri.

IL RACCONTO – Javier Zanetti si è pronunciato su vari temi legati all’Inter, al calcio e alla sua esperienza di vita umana a margine del premio “Fair Play Menarini” consegnato a Firenze. Il vicepresidente del club nerazzurro ha posto l’accento su un valore fondamentale che ne ha accompagnato la crescita nel mondo del calcio: «La cosa più bella è il rispetto da parte di tutti che ho ricevuto quando ho smesso. Paolo Maldini dice che sono stato leale… questa è una cosa che non dimenticherò mai. La nostra era una famiglia umile. In Argentina si sperimentava un periodo difficile, ma noi siamo cresciuti con quei valori che mi hanno accompagnato e mi accompagneranno per tutta la vita».

Zanetti sul significato del suo approdo all’Inter

UNA FAMIGLIA – Zanetti ha poi proseguito sottolineando come l’Inter sia stata una tappa decisiva della sua carriera: «Mi sono innamorato dell’Inter dal primo giorno ad Appiano Gentile. C’erano Ottavio Bianchi e Massimo Moratti. Passavo dal Banfield all’Inter, per cui ciò mi ha cambiato la vita. Nel mio addio al calcio, a 41 anni, mi sono passati in mente i 20 anni trascorsi all’Inter. Avrò sempre un legame molto forte con i colori nerazzurri. Di più non posso chiedere al calcio».