Zanetti: «Con Maldini rivalità e rispetto! Ronaldo? All’Inter al top in carriera»

Javier Zanetti è stato ospite del podcast ‘Muschio Selvaggio’ su YouTube. Nella lunga intervista (qui la prima parte) il vice-presidente dell’Inter ha toccato vari temi

SOSTENIBILITA’ – Queste le parole di Zanetti: «Tetto alle spese dei club e sostenibilità finanziaria? Così permetti al club di essere sostenibile, io penso sia fondamentale far combaciare la parte economica e quella sportiva. Oggi il calcio italiano ha una grande differenza con la Premier League. L’ultima squadra del campionato inglese prende di più di Inter, Milan e Juventus. Si lavora per continuare la crescita e far sì che ci sia un equilibrio fra parte economica sportiva. Poi c’è la componente umana di una squadra che può arrivare a grandi traguardi».

STORIA – Zanetti parla della scelta dell’Inter di ritirare il 4 in suo onore ed il 3 in onore di Facchetti: «Un bellissimo riconoscimento ad uno che ha dato tutta la sua carriera per lo stesso club. Io lo ringrazio per questo. Magari questa maglia la potrebbe usare uno dei miei figli un domani se gioca in Serie A. In quel caso ce lo possiamo permettere (ride, ndr)».

RECORD – Zanetti parla del suo rapporto con la Nazionale argentina: «Il rapporto con la mia Nazionale è fantastico. Uno da bambino sogna di giocarne almeno una con la sua nazionale, io ne ho fatte 145. C’è un legame forte con la mia Nazionale, purtroppo non siamo riusciti a vincere un Mondiale con una generazione di giocatori forti. Il mio rapporto con l’Argentina sarà sempre molto forte. Fascia tolta da Maradona? Mi capita sia nel 2006 che nel 2010 io faccio tutte le qualificazioni ai Mondiali e poi non vengo convocato. Lo stesso Diego mi lascia fuori dall’ultima amichevole. Io triste, io ho dato tutto per esserci. Giocavo da titolare, sono andati al Mondiale giocatori che andavano in tribuna. Se dall’inizio sai che non puntano su di te lo capisci, ma io ho dato tutto. E pensa che il 2010 è stata la mia migliore, io ho fatto 57 partite. Sono scelte, non puoi farci niente. L’affronti con rabbia, amarezza. Ma subito devi cambiare il chip. Io in entrambe le occasioni ho visto il Mondiale, tifato l’Argentina e poi subito la mia mente era alla prossima stagione con l’Inter».

MENTALITA’ – Zanetti parla dell’importanza della tenuta mentale in un calciatore: «Tutti quando un giocatore gioca male parlano e dicono “è stanco”. Ma la testa è fondamentale, quando le cose vanno bene e soprattutto quando le cose vanno male. La tenuta mentale pesa tantissimo, quasi tutto. La mente governa il corpo. Però credo che adesso il calcio è cambiato, ci sono psicologi apposta per aiutare i ragazzi in difficoltà ad affrontare le problematiche. Mio carattere? La mia famiglia, mio padre muratore, mia madre casalinga. Io ho visto da vicino i loro sacrifici, quanto ci tenessero a non fare mancare nulla a me e mio fratello. Io sono cresciuto dando valore alle cose più semplici. Questo mi ha accompagnato e continua ad accompagnarmi. Io arrivai a Milano a 21 anni, una città che offre tutto e in cui ti puoi perdere. Lì arriva la mentalità dei genitori».

RAPPORTO – Zanetti parla del suo rapporto con Maldini: «Con Paolo sempre grande rispetto ed ammirazione. Una persona fantastica, equilibrata. Un lavoratore. Noi ci siamo affrontati tantissimi derby, ma c’era talmente rispetto e lealtà. Grandissimo rispetto, per tanti giocatori di quella generazione del Milan. Io ho giocato con Baresi, Costacurta. C’era rivalità ma rispetto. Continuità? Non è difficile arrivare, difficile mantenersi!»

EPISODIO – Zanetti parla dell’episodio che lo lega ad Hodgson: «Quando uno c’ha vent’anni pensa in una maniera, a 30 un’altra. Quando vedo quelle immagini lì non riesco a perdonarmi. Andiamo al supplementare nella semifinale di Coppa Uefa a San Siro e mi toglie un minuto prima dei rigori. Io ero incazzato, era la mia prima finale, ci tenevo. Ma al posto mio entrava Berti che era un rigorista. In quel momento non ci ho pensato. Vado in panchina e Hodgson mi guarda, io ero incazzato e gli faccio un gesto. Ma poi ci siamo abbracciati subito dopo. Giocatore che metteva pressione? No, sempre grande lealtà. Io facevo io mio, quando affrontavo grandi campioni è normale ci sia questo confronto».

STORIA – Zanetti parla della storia dietro al suo secondo nome: «Adelmar? Questo è perché io appena nato ho avuto delle difficoltà. Ed il dottore che secondo mia madre mi ha salvato si chiamava Adelmar. E mi hanno messo quel nome lì».

PUPI – Zanetti parla della sua fondazione Pupi: «La mia fondazione, nata vent’anni fa. In un’annata per noi argentini con grande difficoltà economica, sociale ed educativa. Nel quartiere in cui abitavo c’era una Favela: tramite gli assistenti sociali siamo andati a prendere dei bambini a rischio. Abbiamo iniziato con 34 bambini. Io ogni volta che tornavo in Argentina vedevo questi bambini e dicevo a mia moglie che dovevamo ridare qualcosa al paese dopo tutto quello che ci ha dato. Studiamo qualcosa perché questi bambini abbiano un futuro migliori. Dopo vent’anni non avrei immaginato la crescita che abbiamo avuto: ringrazio il popolo italiano che ha dimostrato una sensibilità di bambini che stanno a 15mila chilometri. Ho trovato sempre disponibilità da parte di tutti».

CARRIERA – Zanetti parla della fine della carriera e degli inizi come dirigente dell’Inter: «Un momento difficile per noi calciatori. Se non sei preparato e pronto o hai in mente quello che vorresti fare. Io ho avuto la fortuna che appena smesso dall’Inter sarei stato vice-presidente. Grande felicità ma grande responsabilità. Ho finito la mia carriera da calciatore, inizia un’altra da zero: io non posso pretendere di essere riconosciuto per quello che ho fatto in campo, mi devo preparare. Ho studiato alla Bocconi, un Master per prepararmi. Mi piace non essere legato solo alla parte sportiva, avere una visione a 360° dove posso aiutare nel marketing o altro. Un club come l’Inter ha bisogno di gente con queste competenze. Continuo ad imparare, studiare. Un percorso che mi piace. Ti rimetti in gioco, giusto che sia così».

TOP – Zanetti parla dei migliori calciatori affrontati nella carriera: «Maradona, Ronaldo il fenomeno, Messi, Iniesta, Batistuta, Aldair, Peruzzi, Cafù, Maldini, Baresi, Zidane, Kakà, Figo e poi metto tutti gli argentini. Il migliore della storia Ronaldo il fenomeno? Arriva all’Inter nel top della sua carriera. Quello che ho visto fare a lui negli allenamenti non l’ho mai visto fare a nessuno. Una potenza, una velocità, un dribbling. Purtroppo gli infortuni hanno condizionato la sua carriera».

INFORTUNI – Zanetti parla della sua preparazione ed i suoi pochi infortuni: «Il lavoro di prevenzione è fondamentale. Stare attento a certe situazione, curare i dettagli. Per essere ad alti livelli devi curare la parte di alimentazione, fisica e mentale. Con Mourinho facevamo allenamenti intensi, che poi ti ritrovavi in campo. Ti faceva lavorare non solo sulla parte fisica, ma soprattutto tutti esercizi per pensare strategicamente. Se non pensavi eri fuori. Allenatore che ha avuto più impatto? A parte Mourinho, con cui ho un rapporto importante, Mancini mi ha allungato la carriera. Mi utilizzava in più posizioni, mi ha allungato la carriera. Quando senti la fiducia dell’allenatore e dei compagni non c’è cosa più bella renderti utile dove la squadra ha bisogno. Momenti di intercessione fra squadra e allenatore? Non è che non portava rispetto, lo seguivano poco. Facevamo riunioni a posta per far sì che andasse tutto per il meglio. Facevamo fronte comune per un obiettivo. Gli allenatori che sono passati per l’Inter hanno tutti grande personalità. Magari nella loro maniera ci pensavano loro, ma quando andavano oltre ci pensavo io. Stramaccioni? Con lui siamo stati i primi a vincere allo Juventus Stadium con l’Inter»

GIOVANI – «Il calcio giovanile in Italia? Deve cambiare, deve dare più spazio ai giovani. Non siamo andati al Mondiale, un cambiamento ci deve essere. Il Mancio sta andando in questa direzione, sta cercando di dare spazio ai giovani che possano avere una squadra competitiva fra 3 o 4 anni».