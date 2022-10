Zanetti: «Ci vuole grande spirito di squadra e fare la partita! Due ricordi»

Zanetti è stato intercettato al Camp Nou poco prima dell’inizio di Barcellona-Inter, sfida valevole per il Girone C di Champions League giunto alla quarta giornata. Ecco cosa ha dichiarato a Prime Video il vice presidente interista

SPIRITO DI SQUADRA – Javier Zanetti è intervenuto così prima di Barcellona-Inter: «Il ricordo del 28 aprile 2010? Ricordo una grande sofferenza però alla fine quel risultato ci ha permesso di andare in finale. Spirito di sacrificio? In quella serata lì la chiave è stata lo spirito che abbiamo messo in questo campo qui perché volevamo a tutti i costi arrivare in finale e questa sera ci vuole un grande spirito di squadra. Però poi bisogna fare la partita perché non si può solo difendere, cercando di approfittare di quei momenti che il Barcellona lascerà per aggredire. E speriamo di fare qualche gol».

RICORDI E NON SOLO – Zanetti ripercorre poi la semifinale storica dell’Inter di José Mourinho contro un Barcellona in superiorità numerica: «Io ricordo due momenti di quella serata lì: uno in cui avevo davanti Eto’o che difendeva con me e gli dicevo ‘dai che manca poco’ e mancava ancora un tempo. E poi la parata di Julio Cesar, la parata che ci ha permesso di andare in finale perché se Messi faceva gol in quel momento poi sarebbe diventato difficile. Era un gruppo fatto di uomini prima che calciatori. La compattezza ritrovata dell’Inter di Inzaghi? Tutti hanno capito che per arrivare a un risultato ci vuole questo perché i momenti di sofferenza ci sono, è lì che si dimostra la compattezza del gruppo e i ragazzi lo hanno dimostrato nella partita di andata».