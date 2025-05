Zanetti: «Ci siamo portati l’episodio in casa! Salvo alcune cose»

Zanetti ha parlato al triplice fischio di Inter-Verona, partita da poco terminata a San Siro e valevole per la giornata di campionato numero trentacinque. Di seguito la sua analisi post-match, affidata a DAZN

ATTEGGIAMENTO – Paolo Zanetti è intervenuto così dopo Inter-Verona: «Sono soddisfatto di alcune cose, dello spirito, della voglia di non prendere gol e di soffrire tutti insieme. Ci siamo abbassati subito e ci siamo portato l’episodio in casa. Da lì la partita si è messa subito sul binario sbagliato, avremmo potuto metterli più in difficoltà se fossimo partiti come nel secondo tempo. Come in tutte le squadre se vai a togliere dei giocatori cardine alla lunga pesa, noi abbiamo sempre coperto queste assenze con l’atteggiamento di squadra. Per questo motivo abbiamo una posizione tale da essere padroni del nostro destino. Ora abbiamo un altro match point e dobbiamo fare una partita perfetta. Quanti punti mancano? Non lo so, penso sia pericoloso fare tabelle. La quota dipende dagli altri che ci inseguono, le partite sono sempre meno e dobbiamo fare più punti possibili. Non abbiamo la forza di pensare agli altri, è l’errore che abbiamo fatto la settimana scorsa. Dobbiamo avere l’umiltà di pensare al nostro scudetto perché per noi la salvezza è un’impresa».