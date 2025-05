Zanetti: «Chiedo reazione caratteriale! Un aspetto da non dimenticare»

Zanetti è stato intercettato a San Siro dove tra poco, alle ore 20.45, andrà in scena Inter-Verona, partita della trentacinquesima giornata di Serie A. Ecco quanto dichiarato nel pre-match di DAZN

CARATTERE – Paolo Zanetti ha parlato così prima di Inter-Verona: «Dobbiamo attingere dalle risorse della squadra, in altre occasioni abbiamo risposto come gruppo in assenza di giocatori importanti. Dobbiamo farlo anche stasera, fermo restando che affrontiamo una grande squadra che vorrà dimostrare di esserlo, noi dobbiamo rimanere umili su questi campi. Noi dobbiamo trovare serenità nelle prestazioni, l’abbiamo persa un po’ perché abbiamo steccato la partita più importante dopo una serie di prestazioni positive. Dobbiamo reagire e andare avanti, so cosa può dare questa squadra altrimenti non saremmo qui. Stasera dobbiamo ritrovare l’animo giusto. Intanto voglio una reazione caratteriale, soprattutto quando c’è da soffrire. Ci siamo dimenticati la parte della fame, del recuperare la palla e correre più dell’avversario, siamo una squadra che non può dimenticare questo aspetto e puntare solo sulla qualità».