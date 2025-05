Zanetti: «Cambi Inter? Hanno rosa profonda! Tengstedt non dal 1’»

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Verona, partita valida per la trentacinquesima giornata di campionato.

CONFERENZA STAMPA ZANETTI ALLA VIGILIA DI INTER-VERONA

CONFERENZA ZANETTI – Le parole di Paolo Zanetti in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Verona.

Che settimana avete vissuto, Zanetti?

Abbiamo preso coscienza di quanto sbagliato contro il Cagliari, ma senza perdere di vista quanto di positivo abbiamo fatto in questa stagione. Lunedì ci siamo dimostrati poco esperti nella gestione delle emozioni e abbiamo pagato errori individuali che non vedevamo da un po’, però in settimana ho cercato di isolare la squadra dalla negatività.

L’Inter cambierà qualcosa. Che ne pensa?

Probabile che l’Inter cambi molto, ma è una squadra con una rosa profonda e che può competere su tutti i fronti.

Zanetti, chi può giocare in attacco?

Tengstedt sarà convocato, ma non sarà titolare. In avanti non stiamo facendo bene, tuttavia non è giusto puntare il dito contro i singoli. Sarr e Mosquera devono fare qualcosa di più, avere anche un po’ di coraggio. Un esempio è Suslov che, pur non avendo segnato, tira spesso in porta. Anche Lambourde ci ha provato, andandoci vicino… È un ragazzo del 2006 che avrà un gran futuro e in cui ripongo fiducia.

Come vede la corsa salvezza, Zanetti?

C’è preoccupazione, ma è solo figlio di una brutta prestazione dopo dieci positivi. Il vantaggio è comunque ancora interessante, l’importante è non complicarci la vita da soli.

Che formazione metterà in campo?

In difesa ci sono scelte obbligate, con Daniliuc che tornerà titolare. Devo ancora scegliere tra Slotsager e Frese. Niasse sarà della partita: sta meglio di altri e ci darà più fisicità in una gara in cui ci ritroviamo senza Coppola e Ghilardi. Suslov potrebbe invece giocare qualche metro più avanti. Valentini? La sua crescita è costante e sull’uomo contro il Cagliari ha giocato una gran partita.