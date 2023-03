Zanetti: «Benfica squadra all’altezza. Speriamo di fare bene»

Javier Zanetti ha commentato su Sky Sport dopo i sorteggi di Champions League l’avversaria dell’Inter e l’esito uscito fuori a Nyon.

CRESCITA – Javier Zanetti così sul sorteggio di Champions League: «La prima cosa è che è bello essere qui, le cose stanno andando bene. Il Benfica è una squadra che sta dimostrando di essere all’altezza, saranno due partite complicate. Ai quarti di finale tutte sono difficili da affrontare. Per il calcio italiano questo è fondamentale, siamo orgogliosi di rappresentare il paese. Abbiamo grandi possibilità, speriamo di fare bene. Hanno fatto la storia Inter e Benfica, arrivando a Milano mi raccontavano la storia del club Giacinto Facchetti e Suarez. Quella squadra fece l’impresa di vincere la finale con il Benfica, ora sta a noi onorare i quarti di finale e arrivare in semifinale. Otamendi sarà assenza pesante, ha dimostrato ai Mondiali. Giocatore di grande personalità e carattere, per noi un vantaggio. Hanno anche altri che si possono inventare la giocata, ce la giochiamo e la prepareremo al meglio. Ero concentrato, avevo a fianco anche quelli del Benfica. Ci siamo stretti la mano con Simao».