Zanetti: «Benfica difficile ma Inzaghi preparerà l’Inter al meglio! La storia dice…»

Al termine dei sorteggi di Champions (vedi articolo) League Zanetti è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity per commentare l’abbinamento dell’Inter. Di seguito le dichiarazioni del dirigente sportivo nerazzurro.

STORIA RIEVOCATA – Javier Zanetti interviene al termine dei sorteggi di Champions League per commentare l’abbinamento dell’Inter. Così il dirigente sportivo ai microfoni di Mediaset Infinity: «Il Benfica è sempre una squadra difficile da affrontare. Quello che sta facendo nel campionato portoghese lo sta confermando in Champions League. Ha calciatori di qualità però noi prepareremo le partite nel migliore dei modi. Sappiamo qual è la nostra forza e ce la giochiamo. La Champions League è una competizione di dettagli, ci vorrà grandissima concentrazione e forza mentale. Per questo Simone Inzaghi e i ragazzi la prepareranno al meglio. Questo sorteggio evoca la storia di questa grande società, con una squadra formidabile com’era la grande Inter. Ho avuto l’onore di parlare con Mazzola e Facchetti, che mi raccontavano di questa finale. Oggi, dopo tanto tempo, si ripete questo confronto. Speriamo di essere anche noi all’altezza. Il rendimento altalenante? Ci stiamo lavorando perché non è la prima volta che capita. È una cosa di cui parliamo e che dobbiamo migliorare. Quando arrivi a questo punto non te lo puoi permettere. Dobbiamo essere concentrati per questi scontri che saranno affascinanti perché c’è in palio una semifinale. Speriamo di arrivarci in grande forma. Non aver incontrato adesso il Milan può essere un sollievo perché c’è un calendario molto stretto. Se avessimo avuto il derby in quel mese lì la città non avrebbe dormito. Però può capitare anche in semifinale e speriamo, noi per primi, di poterci arrivare. Poi vediamo cosa succederà tra Napoli e Milan. Il fatto che ci siano tre squadre italiane qui è una cosa molto importante e speriamo che una possa arrivare fino in fondo».