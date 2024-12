Zanetti prima di Bayer Leverkusen-Inter: «Ricordo il gol di Martins!»

Javier Zanetti ha rilasciato un breve commento all’ingresso del quartier generale del Bayer Leverkusen dove incontrerà la dirigenza del club tedesco in vista della sfida con la sua Inter.

LA DICHIARAZIONE – Javier Zanetti è stato intercettato da Tancredi Palmeri di Sportitalia all’ingresso al QG del Bayer Leverkusen dove si svolgerà il pranzo in vista del match tra i tedeschi e l’Inter. Il vicepresidente del club nerazzurro ha così risposto in merito ai ricordi che tale match gli suscita in mente: «Di questa partita ricordo i gol e le capriole di Oba Martins». Il riferimento è a Bayer Leverkusen-Inter del 2003, incontro terminato 0-2 grazie al primo gol in maglia nerazzurra del nigeriano e alla rete di Emre. In quell’occasione, a 18 anni Martins entrò anche nella storia come il più giovane marcatore nerazzurro nelle coppe europee. Record precedentemente detenuto da Mario Corso, andato in gol a 19 anni e 19 giorni.