Zalewski: «Vogliamo arrivare fino in fondo! Siamo forti»

Nicola Zalewski è stato tra i migliori in campo della partita dell’Inter contro il Verona. L’esterno arrivato dalla Roma non si dà per vinto su Dazn.

OBIETTIVI – Nicola Zalewski non si arrende e non pensa solamente alla Champions League: «Sicuramente vogliamo rimanere attaccati al Napoli, non si sa cosa può succedere in campionato. Importante rimanere lì, andata bene oggi. Per me è un motivo d’orgoglio essere qui, quando ho sentito il mister ho capito perché questa squadra è così forte. C’è voglia di arrivare fino in fondo, la squadra è forte, ci crede e ha qualità»