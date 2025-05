Zalewski: «Vittoria per restare attaccati. Futuro? Sto bene all’Inter!»

L’Inter esce dalla sfida casalinga col Verona con tre punti importanti per restare in scia al Napoli. Le sensazioni di Nicola Zalewski nel post partita.

RESTARE ATTACCATI – Intercettato da Sky Sport al termine di Inter-Verona, Nicola Zalewski afferma: «Dobbiamo pensare partita dopo partita. Oggi era importante vincere perché era importante rimanere lì attaccati. Non si sa mai cosa può succedere nelle prossime partite. Adesso pensiamo alla sfida di martedì». Archiviate la sfida di campionato contro il Verona, adesso l’Inter può tornare a concentrarsi sul secondo e fondamentale round contro il Barcellona.

Zalewski nel post-partita di Inter-Verona

FUTURO E GRUPPO – Nicola Zalewski, arrivato in prestito all’Inter dalla Roma solo a gennaio, sul suo futuro dichiara: «Quanto ho voglia di continuare ad indossare questa maglia? Sì, sicuramente, questo non l’ho mai negato. Mi sono inserito benissimo, soprattutto grazie ai miei compagni e allo staff. È un gruppo eccezionale, come ho già detto altre volte. Si vede anche da fuori ma dentro lo capisci ancora di più».