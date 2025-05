Zalewski: «Rammarico per episodi con la Lazio! Ce la giochiamo»

Zalewski è intervenuto prima del fischio d’inizio di Como-Inter, match valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A che assegnerà lo scudetto. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

CREDERCI SEMPRE – Nicola Zalewski parla così prima di Como-Inter: «Quanto ci crediamo? Finché la matematica non ci condanna siamo qui a giocarci la nostra partita. Non sarà una partita facile, sappiamo che squadra è il Como e sappiamo che dall’altra parte hanno una grande possibilità conquistata sul campo ma noi siamo qui. Sicuramente c’è rammarico per la partita contro la Lazio, per gli episodi soprattutto ma siamo qui a giocarci lo scudetto fino all’ultima giornata e questo è sintomo di una squadra forte che ci crede fino alla fine. Quanto sono carico per la finale di Champions League? Tutta la squadra è carica, sappiamo che è un’occasione che non si può perdere, poi tanti miei compagni l’hanno già vissuta. Ma prima c’è da giocare l’ultima partita di campionato perché non si sa mai cosa può succedere».