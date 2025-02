Zalewski: «Ora gli obiettivi dell’Inter sono anche i miei, mentalità»

Zalewski ha fame di vincere e in un ambiente come quello dell’Inter potrà regalarsi tante soddisfazioni. Il suo pensiero dopo il derby.

ESORDIO POSITIVO – In meno di 24 ore Nicola Zalewski si è già fatto voler bene dal popolo nerazzurro, grazie al suo super impatto nel derby di ieri tra Milan e Inter. Il polacco, arrivato dalla Roma, ha realizzato un assist decisivo per il gol di Stefan de Vrij al minuto 94. Su Sport Mediaset, il jolly di Tivoli ha parlato della partita e dei suoi obiettivi con la maglia dell’Inter: «Era una partita dove meritavamo i tre punti. Ma a volte il calcio è così e quando non riesci a vincerla devi provare a non perderla. Personalmente è andata abbastanza bene, il mister mi ha chiamato per aiutare la squadra e io mi metto a disposizione. L’Inter è un ambiente molto positivo, ho sentito subito questa mentalità, questo spirito da parte del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono qui per aiutarli per raggiungere i loro obiettivi, perché da adesso sono anche i miei». Ora per Zalewski serve dare continuità alle proprie prestazioni e non fermarsi qui. L’Inter lo ha preso proprio per la sua versatilità e per le sue qualità anche nell’uno contro. Ma chi ben inizia, come si dice, è già a metà dell’opera.