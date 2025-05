Zalewski: «Non dipende solo dall’Inter, ma ci crediamo. C’è soddisfazione»

Zalewski prima di Como-Inter, ultima giornata di campionato e ancora decisiva per lo scudetto, in un’intervista realizzata da Inter TV ha parlato della partita di questa sera.

SEMPRE CREDERCI – Nicola Zalewski prima di Como-Inter ha parlato così: «Siamo soddisfatti del percorso che abbiamo fatto sia in campionato che nelle coppe, sappiamo che per vincere lo Scudetto non dipende solo da noi, ma siamo venuti comunque qui per vincere e crederci. Serve tanta forza di volontà, il Como è una squadra forte, sono decimi in classifica, viene da buoni risultati ma noi siamo venuti qui per i tre punti».

Zalewski ancora titolare, dietro la punta! Confermato il “nuovo” ruolo

LA FORMAZIONE – Zalewski così riguardo il nuovo ruolo all’Inter: «Ogni tanto cerchiamo di far rifiatare i giocatori che hanno giocato di più, io mi metto a disposizione del mister e proverò a fare il massimo anche stasera».