Zalewski: «Inter, fatto in fretta per esserci. Bravi a crederci!»

Nicola Zalewski ha espresso il suo punto di vista al termine di Milan-Inter, match pareggiato con il punteggio di 1-1. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Nicola Zalewski ha così parlato a Sky Sport nel post-partita di Milan-Inter: «Sto vivendo una montagna russa d’emozioni, abbiamo fatto tutto di fretta ieri sera per essere qui. Siamo stati bravi a crederci fino in fondo, nonostante la sfortuna, per pareggiarla alla fine».