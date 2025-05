Zalewski: «Finale? All’Inter si va sempre fino in fondo. Futuro…»

Zalewski non ha dubbi sulla finale di Champions League tra Psg e Inter. Poi, parlando del suo futuro, si pone due obiettivi.

ULTIMO PASSO – Nicola Zalewski tra sogno e realtà per questa finale di Champions League, ma lui ci ha sempre creduto. Le sue parole a Sky Sport: «Ti dico la verità sì, perché questa è una squadra che punta sempre a giocarsi queste competizioni. Anche prima che arrivassi io gli obiettivi erano questi. L’ho immaginavo e lo sognavo. Manca l’ultimo passo e non possiamo sbagliare. L’emozione è tanta, tanti miei compagni l’hanno vissuta e sanno come approcciare questo tipo di partita. Ma hanno esperienza e le vivono quotidianamente».

FINALE EQUILIBRATA – Zalewski poi non vuole sentire parlare di Inter favorita. Ecco come ha analizzato la finale: «Partita da 50 e 50, loro sono una grandissima squadra, hanno tante individualità. Ma essendo finale di Champions League è un 50 e 50».

RUOLO – Zalewski parla della sua posizione: «Può sembrare una frase un po’ banale, ma gioco dove il mister mi richiede. Ci può stare anche un cambio modulo, io mi adatto tranquillamente. Anche come quinto mi trovo benissimo».

FUTURO – Infine, Zalewski sull’ipotesi di permanenza all’Inter: «E’ un mio obiettivo, ma prima di quello viene sempre la squadra e mi concentro sulla finale di sabato. Quello che succede si vedrà».