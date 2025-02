Zalewski: «Emozione bellissima! Ora a tifare Roma più che altre volte»

Zalewski è intervenuto subito dopo il triplice fischio di Milan-Inter, derby valevole per la ventitreesima giornata di Serie A terminato sul risultato di 1-1. Di seguito quanto dichiarato nel post-partita di DAZN dal neo calciatore nerazzurro

EMOZIONE – Nicola Zalewski parla così dopo Milan-Inter: «È stata un’emozione bellissima, il mister me ne ha parlato oggi e mi ha detto che avevo chance di scendere in campo. Io come sempre, con la maglia dell’Inter così come con quella della Roma, cerco di farmi trovare pronto e aiutare la squadra come fatto oggi. Se vedrò Roma-Napoli? Sicuramente, oggi più che altre volte a tifare Roma perché una vittoria o un pareggio può aiutarci. Sono ancora un giocatore della Roma perché qui sono in prestito e tiferò a prescindere».