Zalewski: «Bello essere decisivi! Cambio ruolo? Fiducia nei compagni»

Dopo il suo gol bellissimo che ha aperto le marcature in Torino-Inter, Nicola Zalewski ha parlato a DAZN, soffermandosi sulla sua prestazione in un ruolo (quasi) inedito e sulla prossima finale di UEFA Champions League

DECISIVO – Queste le parole di Nicola Zalewski sul suo gol e sulla sua prestazione in Torino-Inter: «È sempre bello essere decisivi, soprattutto quando riesci a vincere questo tipo di partite e quando riesci ad aiutare tutti quanti e a fare contenti i tifosi. La strada è quella giusta, abbiamo fatto un’ottima partita. Serviva dare dei segnali, il gruppo è forte e lo stiamo dimostrando».

RUOLO E FINALE – Zalewski ha poi continuato, analizzando il suo ruolo quasi inedito e la possibilità di disputare la finale di UEFA Champions League: «Quando il mister mi ha detto il ruolo è stata una sorpresa anche per me. Però in questa squadra ti aiutano tutti tanto, arrivano palloni puliti sui piedi. C’è tanta qualità ed è molto facile dimostrare. Finale? Penso che nello sport, come nella vita, il duro lavoro ripaga sempre. Poi chiaramente per entrare nella storia le finali vanno vinte. Una a Roma l’ho vinta, adesso c’è la più importante della mia vita per il momento».