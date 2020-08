Young: “Volevamo una partenza forte. Quattro gol in Serie A…”

Young è stato il secondo giocatore che si è presentato a Inter TV dopo Atalanta-Inter. Così il protagonista dello 0-2 che ha chiuso il campionato della squadra di Conte col secondo posto in classifica.

IL GOLEADOR – Ashley Young commenta Atalanta-Inter 0-2 su Inter TV: «Siamo venuti qui per vincere la partita e conquistare i tre punti. Volevamo una partenza forte e ci siamo riusciti, è stato bravo Danilo D’Ambrosio col cross: finire nel tabellino dei marcatori è sempre bello. La cosa più importante era prendere i tre punti e ci siamo riusciti. Quattro gol in metà Serie A? Non ci sono segreti, solo duro allenamento e fare le cose giuste. Ho mantenuto la fiducia, poi sì con l’età si migliora come il vino che invecchia ma dobbiamo continuare a fare bene e vincere. Il campionato italiano è molto più tattico della Premier League, l’avevo già sentito dire da altri giocatori che conosco. Mi è piaciuto ogni singolo minuto qui, anche oggi che abbiamo oltretutto ottenuto i tre punti».