Young: “Squadra un po’ stanca dopo l’1-1. Ora riposare, poi altra serie”

Ashley Young Inter

Young ha parlato a Inter TV nel post partita di Atalanta-Inter 1-1. Questo il suo commento a caldo sul match della settima giornata di Serie A, l’ennesima partita non vinta in questo inizio di stagione nonostante il suo assist per il momentaneo 0-1.

PAREGGIO AMARO – Ashley Young commenta Atalanta-Inter su Inter TV: «Non è mai facile giocare contro di loro. È stata dura, volevamo prendere i tre punti ma non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto delle occasioni, ma non le abbiamo sfruttate e l’Atalanta ci ha puniti. Dobbiamo guardare avanti, ci prendiamo il punto anche se ne avremmo voluto portare a casa tre. Assist dopo il gol di agosto? Sì, è vero. Però volevamo i tre punti. Ora c’è la sosta per le nazionali, con alcuni giocatori che potranno riposare, poi bisognerà essere pronti per la serie di partite fino a Natale. Spero di poter riposare un po’, perché poi non ci sarà più pausa fino a Natale. Squadra sfortunata e apparsa stanca dopo il gol dell’1-1? Credo un po’ di sì. Avevamo giocato a metà settimana, abbiamo avuto l’opportunità di vincere la partita. Siamo delusi per non essere riusciti a portare i tre punti a casa, nonostante le avessimo le possibilità».