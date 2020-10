Young: “Siamo delusi. Real Madrid? Dobbiamo giocare come stasera”

Ashley Young Inter

Ashley Young ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, nel post partita di Shakhtar Donetsk-Inter, match valido per la seconda giornata del gruppo B di Champions League

AMAREZZA – L’Inter non va oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le parole di Ashley Young, ai microfoni di “Sky Sport”, nel post partita: «Non abbiamo concesso nulla, ma per il tanto possesso palla e il controllo partita che abbiamo avuto siamo delusi di non aver vinto. Portiamo a casa un punto e pensiamo alla prossima. Sappiamo che la Champions League è difficile, dobbiamo cercare di fare punti nelle prossime partite e quello di stasera potrebbe essere anche un buon pareggio. Real Madrid? Sarà un’altra partita difficile, come tutte, ma se giochiamo come stasera, sfruttando le occasioni, possiamo fare bene».