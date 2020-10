Young: “Ora mi sento bene. Potevamo e volevamo fare meglio, ora…”

Young ha parlato dopo il nuovo deludente pareggio in Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter 0-0. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro, intervistato da Kiev da Inter TV.

TROPPO POCO – Ashley Young commenta Shakhtar Donetsk-Inter su Inter TV: «Non è stato facile giocare qui. Lo Shakhtar Donetsk ha difeso con tutti gli uomini, ma sono forti. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non siamo riusciti a trovare la via del gol. Se non altro abbiamo trovato la porta inviolata, prendiamoci questo punto. Loro sono forti, sappiamo che giocano in maniera aperta e creano tante occasioni, anche se oggi non l’abbiamo fatta. Potevamo e volevamo fare meglio. Adesso dobbiamo recuperare le energie velocemente, per le prossime partite. Torniamo a giocare in coppa la prossima settimana e servirà fare del nostro meglio. Le mie condizioni dopo la positività? È stato un periodo duro in isolamento. Ho lavorato tanto, soprattutto negli ultimi giorni, per tornare in forma. Ora mi sento bene, sono contento di essere tornato a giocare».