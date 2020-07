Young: “Regalo di compleanno? Voglio i tre punti! Guardiamo avanti”

Ashley Young, anche oggi titolare in Verona-Inter, prima del match su “Sky Sport” ha parlato della voglia di riscatto della sua squadra facendo riferimento anche al suo compleanno.

REGALO DI COMPLEANNO – Ashley Young (oggi il suo compleanno), prima di Verona-Inter su Sky ha detto la sua riguardo la voglia di arrivare più in alto possibile in classifica e soprattutto di vincere oggi: «Vogliamo ridurre il gap e guardare avanti e arrivare più in alto possibile. Oggi è il mio compleanno e voglio solo i tre punti».