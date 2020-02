Young: “Dispiaciuti ma voltare pagina velocemente, c’è il Ludogorets”

Young è sceso in campo durante Lazio-Inter, ma il suo gol non è bastato per evitare la sconfitta. Ecco le parole del giocatore nerazzurro, intervistato nel post partita da Inter TV.

SERATA NEGATIVA – Ashley Young parla a Inter TV dopo il KO di Lazio-Inter: «Nel primo tempo abbiamo fatto bene per vincere la partita. Nel secondo tempo sono rientrati con fretta e alla fine hanno vinto loro. Siamo dispiaciuti, ci sono tante cose da rivedere. Abbiamo ancora tanti punti a disposizione da qui alla fine della stagione. Il gol? Sono contento di essere finito sul tabellino dei marcatori, ma deluso per aver perso. Mi dispiace per i tifosi, che non siamo riusciti a portare i tre punti a casa. Come ho detto però ci sono ancora tante partite da giocare da qui al termine del campionato, quindi c’è ancora tempo. L’Italia è una differente cultura dalla mia, però sono contento per la sfida. C’è dispiacere quando perdi le partite ma sono contento di essere qui, spero di dare il mio contributo alla squadra per tornare a vincere. Il Ludogorets? Sappiamo che non sarà semplice, che sarà difficile. Conosciamo questa squadra, oggi siamo dispiaciuti ma dobbiamo voltare pagina velocemente e lasciare alle spalle stasera. Dobbiamo tornare a vincere giovedì».