Young: “Dispiace non averla chiusa prima. Ora ci prepariamo bene”

Young ha giocato titolare questa sera in Inter-Bayer Leverkusen, quarto di finale di Europa League. Queste le sue parole del giocatore nerazzurro da Dusseldorf, dopo la vittoria valsa le semifinali

DENTRO O FUORI PASSATO – Ashley Young presenta Inter-Bayer Leverkusen su Inter TV: «Dispiace non averla chiusa prima nonostante le occasioni, ma abbiamo fiducia per arrivare fino in fondo. È bellissimo giocare con Romelu Lukaku. Dobbiamo continuare così, ora pensiamo alle semifinali. Una settimana per preparare la partita? Sì, dopo la pandemia avevamo sempre giocato dopo tre o quattro giorni. Sarà strano, ma ci dobbiamo preparare bene alla semifinale. Ora la cosa importante è recuperare, perché sono stanco. Poi dobbiamo fare le cose bene per giocare e vincere la semifinale».