Young: “Dispiace aver perso. Oggi combattuta, lotteremo ancora”

Ashley Young ha segnato il gol che aveva portato in vantaggio l’Inter nella sfida di questa sera contro la Lazio, poi capace di rimontare e vincere. Le parole dell’ex Manchester United ai microfoni di Sky Sport

LOTTEREMO PER IL TITOLO – Young è deluso per la sconfitta, ma assicura battaglia per lo scudetto: «La cosa che mi dispiace di più che abbiamo perso la partita. Speriamo ancora di vincere, abbiamo perso una partita molto combattuta, ci può stare, lotteremo ancora per il titolo».

ERIKSEN DI VALORE – Young ha parlato anche di Christian Eriksen: «Me lo ricordo bene è un giocatore fantastico in una squadra forte. Si dovrà ambientare ma non si discute il suo valore».