Young: “Conosco Lukaku dallo United, l’Inter ci ha guadagnato”

Condividi questo articolo

Ashley Young

Young ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Bologna, anticipo della decima giornata del campionato di Serie A

CONOSCO LUKAAKU – Young parla di Lukaku: «Conosco Lukaku dai tempi dello United, mi aspettavo questo impatto. E’ stato un grande impatto per noi e una grande perdita per loro. L’Inter ci ha guadagnato, per noi è un leader. Ha fame di gol e vittoria, vuole conquistare trofei, è un vincente nato».